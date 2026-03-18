Givaudan Aktie

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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

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18.03.2026 06:57:03

Givaudan Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3600 Franken auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ihr durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschung hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, so die Expertin. Mehr als die Hälfte der Konzerne hätten allerdings dann beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Zutatenhersteller wie Symrise seien eine defensive Option, aber für einen Einstieg sei es zu früh. Es gebe gewisse Risiken einer Wachstumsdelle. Pannuti favorisiert Kerry und Symrise gegenüber Givaudan./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
3 600,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
2 807,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
28,25%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
2 819,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
27,70%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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