Givaudan Aktie
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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3600 Franken auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ihr durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschung hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, so die Expertin. Mehr als die Hälfte der Konzerne hätten allerdings dann beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Zutatenhersteller wie Symrise seien eine defensive Option, aber für einen Einstieg sei es zu früh. Es gebe gewisse Risiken einer Wachstumsdelle. Pannuti favorisiert Kerry und Symrise gegenüber Givaudan./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
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Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
3 600,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
2 807,00 CHF
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Abst. Kursziel*:
28,25%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2 819,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,70%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
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KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
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17.03.26
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17.03.26
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17.03.26
|SLI aktuell: SLI fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
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16.03.26
|Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
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16.03.26
|Montagshandel in Zürich: SMI legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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12.03.26
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Analysen zu Givaudan AG
|06:57
|Givaudan Neutral
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