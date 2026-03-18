Sartorius Stedim Biotech Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius Stedim nach einem Kapitalmarkttag des Mutterkonzerns Sartorius von 256 auf 262 Euro angehoben. Die Einstufung beließ James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf "Buy". Der Konzernchef des Labor- und Pharmazulieferers habe seine Vorstellungen nebst neuen Mittelfristzielen dargelegt. Der Experte sieht in dem Ausblick eine Untergrenze, denn längerfristig sollte sich die verbesserte Planbarkeit der Wachstumstreiber positiv auf die Bewertung der Aktien auswirken./tih/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 16:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 16:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
262,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
172,45 €
Abst. Kursziel*:
51,93%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
176,75 €
Abst. Kursziel aktuell:
48,23%
Analyst Name::
James Vane-Tempest
KGV*:
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|10:50
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Sartorius Stedim Biotech Underperform
|Bernstein Research
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|08.07.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
