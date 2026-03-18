Sartorius Stedim Biotech Aktie

176,75EUR 2,20EUR 1,26%
WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002

17.03.2026 22:02:50

Sartorius Stedim Biotech Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius Stedim nach einem Kapitalmarkttag des Mutterkonzerns Sartorius von 256 auf 262 Euro angehoben. Die Einstufung beließ James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf "Buy". Der Konzernchef des Labor- und Pharmazulieferers habe seine Vorstellungen nebst neuen Mittelfristzielen dargelegt. Der Experte sieht in dem Ausblick eine Untergrenze, denn längerfristig sollte sich die verbesserte Planbarkeit der Wachstumstreiber positiv auf die Bewertung der Aktien auswirken./tih/stw

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 16:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
262,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
172,45 € 		Abst. Kursziel*:
51,93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
176,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48,23%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

