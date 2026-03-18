NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1800 Pence auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ihr durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschung hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, so die Expertin. Mehr als die Hälfte der Konzerne hätten allerdings beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Spirituosenhersteller litten weiter unter mauer Nachfrage und immer schwächerem Preismix. Diageo sind mit neutraler Einstufung noch ihr Favorit./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT



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