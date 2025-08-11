Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

568,80EUR 4,40EUR 0,78%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

11.08.2025 07:24:37

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Munich Re nach Zahlen zum zweiten Quartal von 641 auf 629 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die auf die Zahlen folgenden Kursverluste seien überzogen gewesen, schrieb Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Zumal der gegenwärtige Abschwung im Rückversicherungszyklus moderat ausfallen dürfte./rob/bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
629,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
568,40 € 		Abst. Kursziel*:
10,66%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
568,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,58%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:24 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
08.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
08.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
08.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
