Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
|568,20EUR
|3,80EUR
|0,67%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
11.08.2025 18:50:41
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 572 auf 566 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wie Mandeep Jagpal am Montag schrieb, steht der Rückversicherer nach dem ersten Halbjahr mit Blick auf Umsatz- und Gewinnentwicklung nun unter Druck./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Sector Perform
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
566,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
568,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,42%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
568,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,39%
|
Analyst Name::
Mandeep Jagpal
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
