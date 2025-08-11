Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

568,20EUR 3,80EUR 0,67%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

11.08.2025 18:50:41

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 572 auf 566 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wie Mandeep Jagpal am Montag schrieb, steht der Rückversicherer nach dem ersten Halbjahr mit Blick auf Umsatz- und Gewinnentwicklung nun unter Druck./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:30 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
566,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
568,40 € 		Abst. Kursziel*:
-0,42%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
568,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,39%
Analyst Name::
Mandeep Jagpal 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

