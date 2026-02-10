Nemetschek Aktie
|71,25EUR
|-0,05EUR
|-0,07%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nay Soe Naing veröffentlichte am Dienstag seine "Einkaufsliste" für die zuletzt arg von KI-Sorgen gebeutelte Softwarebranche. Seiner Einschätzung nach werden die Auswirkungen durch Künstliche Intelligenz deutlich nuancierter ausfallen, als es der "wahllose Abverkauf" der Aktien vermuten lasse. KI werde momentan als "existenzielles Risiko eingepreist", was bei einigen Unternehmen gute Bewertungschancen biete. Seine Top-Favoriten sind Atoss Software, CrowdStrike, Nemetschek, Planisware und Zscaler./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 16:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
70,75 €
|
Abst. Kursziel*:
76,68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
75,44%
|
Analyst Name::
Nay Soe Naing
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
06.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
06.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.02.26
|TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Handel: MDAX schwächelt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
03.02.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX im Minus (finanzen.at)
|
03.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Nemetschek SE
|07:28
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nemetschek SE
|71,20
|-0,14%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:31
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|07:30
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|United Internet Buy
|UBS AG
|07:28
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:48
|E.ON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:12
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.02.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|09.02.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|Polytec buy
|Baader Bank
|09.02.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Andritz kaufen
|UBS AG
|09.02.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|09.02.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|09.02.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|09.02.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|09.02.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09.02.26
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|DSM-Firmenich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|PUMA Buy
|Warburg Research
|09.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|09.02.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|09.02.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets