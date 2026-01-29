Nemetschek Aktie
|74,15EUR
|-2,45EUR
|-3,20%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nemetschek nach vorläufigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 137,50 Euro belassen. Der auf die Bau- und Medienbranche spezialisierte Softwarehersteller habe einen soliden Jahresschluss hingelegt, schrieb Michael Briest am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Das Umsatzwachstum im vergangenen Quartal liege über den Erwartungen, während die Margen diese knapp verfehlt hätten./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Neutral
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
137,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
77,00 €
|
Abst. Kursziel*:
78,57%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
74,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
85,43%
|
Analyst Name::
Michael Briest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nemetschek SE
Analysen zu Nemetschek SE
|14:53
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:10
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:47
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|11:50
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:53
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:10
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:47
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|11:50
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:53
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:10
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:50
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:47
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nemetschek SE
|74,20
|-3,13%