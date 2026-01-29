Nemetschek Aktie

74,15EUR -2,45EUR -3,20%
Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

29.01.2026 12:47:47

Nemetschek SE Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nemetschek nach vorläufigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 137,50 Euro belassen. Der auf die Bau- und Medienbranche spezialisierte Softwarehersteller habe einen soliden Jahresschluss hingelegt, schrieb Michael Briest am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Das Umsatzwachstum im vergangenen Quartal liege über den Erwartungen, während die Margen diese knapp verfehlt hätten./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Neutral
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
137,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
77,00 € 		Abst. Kursziel*:
78,57%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
74,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
85,43%
Analyst Name::
Michael Briest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

