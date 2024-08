NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 780 US-Dollar belassen. Nach dem jüngsten Kursrückgang von über 10 Prozent sei er für die Aktie zunehmend optimistisch, schrieb Analyst James Heaney in einer am Montag vorliegenden Studie. Er begründete dies damit, dass er Preiserhöhungen des Film-Streaming-Konzerns im vierten Quartal in den USA für möglich hält./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2024 / 21:07 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2024 / 00:00 / ET



