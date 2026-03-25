Nike Aktie

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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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25.03.2026 13:05:12

Nike Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike auf "Neutral" mit einem Kursziel von 58 US-Dollar belassen. Jay Sole stellte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen Katalog wichtiger aktueller Fragen für Anleger auf, die Hinweise darauf geben dürften, wie sich die Turnaround-Story des Sportartikelherstellers gestaltet. Ganz oben sieht er die Entwicklung im Nahen Osten und ihre Bedeutung für Nike. Weitere wichtige Themen seien die US-Zölle, das China-Geschäft, der Ausblick auf 2027 und organisatorische Restrukturierungen./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 02:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 02:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 58,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 53,49 		Abst. Kursziel*:
8,43%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 52,95 		Abst. Kursziel aktuell:
9,54%
Analyst Name::
Jay Sole 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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