Nike Aktie
|45,71EUR
|-0,55EUR
|-1,19%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike auf "Neutral" mit einem Kursziel von 58 US-Dollar belassen. Jay Sole stellte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen Katalog wichtiger aktueller Fragen für Anleger auf, die Hinweise darauf geben dürften, wie sich die Turnaround-Story des Sportartikelherstellers gestaltet. Ganz oben sieht er die Entwicklung im Nahen Osten und ihre Bedeutung für Nike. Weitere wichtige Themen seien die US-Zölle, das China-Geschäft, der Ausblick auf 2027 und organisatorische Restrukturierungen./tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 02:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 02:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 58,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 53,49
|
Abst. Kursziel*:
8,43%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 52,95
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,54%
|
Analyst Name::
Jay Sole
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
|
16:01
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
24.03.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
24.03.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones legt zu (finanzen.at)
|
24.03.26
|Optimismus in New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
24.03.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
20.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.03.26
|Schwacher Handel: Dow Jones letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
18.03.26
|NYSE-Handel Dow Jones sackt ab (finanzen.at)