TotalEnergies Aktie

51,87EUR 0,07EUR 0,14%
TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
23.09.2025 07:27:45

TotalEnergies Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Der Anlegerfokus sei kurzfristiger ausgerichtet als in den vergangenen Jahren, schrieb Henri Patricot in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Investorentag Ende September. Eine gesunde neue Basis für die zuletzt gedämpften Ausschüttungserwartungen wäre hilfreich./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 23:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
51,80 € 		Abst. Kursziel*:
8,11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
51,87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,96%
Analyst Name::
Henri Patricot 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TotalEnergiesmehr Nachrichten