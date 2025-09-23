TotalEnergies Aktie
|51,87EUR
|0,07EUR
|0,14%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Der Anlegerfokus sei kurzfristiger ausgerichtet als in den vergangenen Jahren, schrieb Henri Patricot in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Investorentag Ende September. Eine gesunde neue Basis für die zuletzt gedämpften Ausschüttungserwartungen wäre hilfreich./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 23:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
51,80 €
|
Abst. Kursziel*:
8,11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51,87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,96%
|
Analyst Name::
Henri Patricot
|
KGV*:
-