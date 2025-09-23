Gerresheimer Aktie
|43,62EUR
|0,50EUR
|1,16%
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
Gerresheimer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 99,30 Euro auf "Overweight" belassen. Die Trends seien vergleichbar mit dem zweiten Quartal, schrieb David Adlington am Dienstag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht Mitte Oktober. Das endgültige Wachstum des Verpackungsherstellers hänge letztlich also stark vom vierten Quartal ab./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Overweight
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
99,30 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
43,46 €
|
Abst. Kursziel*:
128,49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
43,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
127,65%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
|07:49
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.08.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
