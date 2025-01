ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 750 dänischen Kronen belassen. Er halte die jüngste Reaktion des Aktienkurses auf die Phase-III-Ergebnisse der Studie CagriSema für übertrieben, schrieb Analyst Jo Walton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht daher einen attraktiven Einstiegszeitpunkt und hält seine Hochstufung der Aktie des Diabetesspezialisten auf "Buy" am 8. Januar weiterhin für gerechtfertigt./ck/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2025 / 18:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2025 / 18:52 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.