NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1050 dänischen Kronen belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die negative Kursreaktion des Pharmakonzerns auf Studiendaten zu Monlunabant zur Gewichtsverringerung sei übertrieben, schrieb Analyst Richard Vosser in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie bestätigten zwar seine Vorsicht mit Blick auf die Sicherheit des Mittels. Insgesamt hätten die Daten die Erwartungen aber bestätigt. Mit Blick auf im Dezember anstehende Daten zu Cagrisema eröffne der Kursrückgang eine Kaufgelegenheit./gl/zb



