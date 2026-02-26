NVIDIA Aktie

158,22EUR -8,08EUR -4,86%
NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.02.2026 17:13:37

NVIDIA Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Timothy Arcuri erwähnte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Möglichkeit, dass ein im Vorjahresvergleich beschleunigtes Wachstum im zweiten Halbjahr zum nötigen Kurstreiber für die Aktie werden könnte. Die Umsatzprognose von 78 Milliarden US-Dollar habe so gut wie alle Schätzungen in den Schatten gestellt, von denen er vor den Resultaten gehört habe. Die Nachfrageprognose klinge außerdem so optimistisch wie nie zuvor./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Buy
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 245,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 186,60 		Abst. Kursziel*:
31,30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 187,88 		Abst. Kursziel aktuell:
30,40%
Analyst Name::
Timothy Arcuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten