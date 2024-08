ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Umsatzzahlen für das vierte Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Spirituosenherstellers aus eigener Kraft habe den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der vorsichtige Ausblick für das erste Geschäftsquartal und das Gesamtjahr 2024/25 sei angesichts der fortdauernden Schwäche der Industrie in den USA und China sowie weiterer Lagerbestandsanpassungen keine große Überraschung./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2024 / 06:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2024 / 06:04 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.