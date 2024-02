NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Halbjahreszahlen und gesenktem Jahresumsatzziel 2023/24 von 170 auf 160 Euro gekappt. Die Einstufung wurde auf "Sector Perform" belassen. Der Spirituosenhersteller habe vor dem Hintergrund seiner mittelfristigen Prognosen für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft und für die durchschnittlichen Margensteigerungen wenig Raum für Aufwärtspotenzial gelassen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zugleich bleibe das Wirtschaftsumfeld angesichts des geringen Verbrauchervertrauens im Schlüsselmarkt China und des trüben US-Spirituosenmarktes herausfordernd./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2024 / 09:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2024 / 09:36 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.