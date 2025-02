NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Pernod Ricard von 140 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Auch wenn sich der Kurs deutlich unterdurchschnittlich entwickelt habe, halte sich seine Begeisterung für die Aktie in Grenzen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Als Gründe nannte er die Unklarheit darüber, ob die Probleme der Spirituosenindustrie zyklischer oder struktureller Natur seien, sowie die drohenden US-Zölle und den hohen Verschuldungsgrad des Unternehmens./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2025 / 08:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2025 / 08:17 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.