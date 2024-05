HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für PNE auf "Buy" mit einem Kursziel von 24,40 Euro belassen. Analyst Michael Heider veröffentlichte in einer am Montag vorliegenden Studie eine Liste an Unternehmen, die seiner Ansicht nach gute Übernahmemöglichkeiten sind. Insbesondere kleinere und mittelgroße Börsenunternehmen wirkten derzeit attraktiv bewertet. Auf Basis von Kriterien wie etwa Barmittelflüssen, Verschuldungen oder Bewertungen kam er auf eine Liste mit 38 Werten, von denen er 12 als besonders interessant für strategische Käufer hervorhob. Bei PNE setzt er darauf, dass der Großaktionär Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP) eine zweite Offerte lancieren könnte./tih/he



