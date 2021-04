Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktie des heimischen Baukonzerns Porr von 20,0 auf 23,0 Euro angehoben. Das Kaufvotum "Buy" wurde vom Experten Jonas Blum nach der jüngsten Vorlage der Viertquartalszahlen von Porr unverändert belassen.

Das Zahlenwerk für das abgelaufene Jahresviertel wurde als solide bewertet. Ungeachtet der weitergehenden Herausforderungen aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde von Porr der positive Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Die aktuell niedrige Aktienbewertung wurde von Warburg wegen einer voraussichtlichen Verbesserung beim Gewinn-Momentum als guter Einstiegszeitpunkt eingestuft.

Die Warburg-Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2021 einen Gewinn je Aktie von 0,99 Euro. Für die beiden Folgejahre liegen die Schätzungen bei 1,91 bzw. 2,39 Euro je Aktie. Als Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum werden jährlich 0,40 bzw. 0,90 sowie 1,10 Euro pro Anteilsschein prognostiziert.

Am Donnerstagmittag notierten die Titel der Porr an der Wiener Börse mit plus 1,32 Prozent bei 15,40 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

