FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Wenig überraschend seien die Anleger nach der Gewinnwarnung sehr kritisch gewesen, schrieb Analyst Tim Rokossa in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu einer Online-Roadshow. Mit einem stärkeren Value-über-Volumen-Fokus dürften die Zuffenhausener aktuell aber einer der wenigen Autobauer mit Preissteigerungen sein, glaubt Rokossa. Deshalb bleibe er bei seiner Kaufempfehlung, auch wenn zunächst Vertrauensaufbau gefragt sei./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2024 / 08:35 / CET



