ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Buy" belassen. Ist der Markt nach der Gewinnwarnung von BMW nun zu pessimistisch für das Geschäft deutscher Autobauer in China? Dieser Frage widmete sich der Analyst Patrick Hummel in seinem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar. Der Experte ist vor allem für das Premiumsegment recht optimistisch, insbesondere wegen höherer Preisdisziplin und stärkerer Innovationskraft. Bei der Porsche AG hatte er vorsichtigere China-Erwartungen bereits berücksichtigt./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2024 / 03:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2024 / 03:09 / GMT



