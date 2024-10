NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach dem Kapitalmarkttag des Sportwagenbauers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Porsche biete ein einzigartiges Engagement im Luxusautomobilsegment und eine starke Preissetzungsmacht, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sollte es dem Unternehmen ermöglichen, Herausforderungen wie höhere Inflationskosten, den Übergang zur Elektromobilität und autonomes Fahren zu bewältigen./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2024 / 11:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2024 / / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.