ProSiebenSat.1 Media Aktie
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WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770
ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 8,15 auf 4,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis dürfte trotz des schwierigen Konjunkturumfelds in Deutschland 2026 von Kosteneinsparungen profitieren, schrieb Annick Maas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nettoverschuldung des Medienkonzerns sei jedoch weiterhin zu hoch, was der Hauptgrund für die deutliche Kurszielsenkung sei./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Market-Perform
|
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
4,30 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
3,99 €
|
Abst. Kursziel*:
7,88%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
3,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,09%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE
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27.03.26
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