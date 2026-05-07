NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Er habe nach dem Quartalsbericht seine Umsatzschätzungen für den Sportartikelhersteller ein wenig angehoben und rechne nun auch mit geringeren operativen Verlusten (Ebit) als bisher, schrieb Piral Dadhania in eine am Donnerstag vorliegenden Rückblick./rob/gl/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:45 / EDT





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