PUMA Aktie
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WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Er habe nach dem Quartalsbericht seine Umsatzschätzungen für den Sportartikelhersteller ein wenig angehoben und rechne nun auch mit geringeren operativen Verlusten (Ebit) als bisher, schrieb Piral Dadhania in eine am Donnerstag vorliegenden Rückblick./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
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Unternehmen:
PUMA SE
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
25,00 €
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Rating jetzt:
Sector Perform
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Kurs*:
24,95 €
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Abst. Kursziel*:
0,20%
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Rating update:
Sector Perform
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Kurs aktuell:
25,23 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-0,91%
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Analyst Name::
Piral Dadhania
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KGV*:
-