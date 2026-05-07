PUMA Aktie

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PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

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07.05.2026 12:22:51

PUMA SE Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Er habe nach dem Quartalsbericht seine Umsatzschätzungen für den Sportartikelhersteller ein wenig angehoben und rechne nun auch mit geringeren operativen Verlusten (Ebit) als bisher, schrieb Piral Dadhania in eine am Donnerstag vorliegenden Rückblick./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
24,95 € 		Abst. Kursziel*:
0,20%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
25,23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,91%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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