NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma SE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor sei optimistisch geblieben, schrieb Analystin Olivia Townsend am Montag im Nachklapp des zweiten Tages der Kapitalmarktveranstaltung. Der Marktkonsens für das operative Ergebnis 2025 dürfte aber nicht ganz an den Mittelpunkt der bisherigen Spanne steigen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2024 / 00:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2024 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.