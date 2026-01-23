PVA TePla Aktie

28,10EUR 0,20EUR 0,72%
PVA TePla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

23.01.2026 09:47:59

PVA TePla Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat PVA Tepla auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Investitionstrends im Halbleiterbereich blieben solide, was die Nachfrage bei den Herstellern weiter stützen sollte, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Kleinere Branchenvertreter wie Elmos und PVA Tepla seien gut positioniert, um von den besseren Investitionsaussichten in der Waferproduktion oder der Nachfrage aus dem Autosektor, die ihren Tiefpunkt erreicht haben dürfte, zu profitieren. PVA Tepla sei hier wegen der Auftragsstärke und der attraktiven Bewertung ihr bevorzugter Titel./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28,14 € 		Abst. Kursziel*:
38,59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
28,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,79%
Analyst Name::
Tammy Qiu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PVA TePla AG

