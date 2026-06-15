Redcare Pharmacy Aktie

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WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

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15.06.2026 21:02:39

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach einer Prognoseerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Der Schritt der Online-Apotheke komme überraschend, schrieb Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Die neuen Jahresziele implizierten ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) über der Markterwartung. Nach der verheerenden Reaktion der Anleger auf die erste Prognose für das Geschäftsjahr 2026 Anfang März dürfte die Zielanhebung nun für viele Aktionäre eine Erleichterung sein. Die Prognoseerhöhung sei ein klarer Schritt in die richtige Richtung./rob/la/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
57,75 € 		Abst. Kursziel*:
43,72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
56,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47,82%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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