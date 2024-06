ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Olivier Calvet verwies in seinem am Montag vorliegenden Kommentar auf die zuletzt drängendsten Fragen der Anleger. Dazu gehörten insbesondere die möglichen Marktanteile von Onlineapotheken in Deutschland und deren langfristige Profitabilität. Zudem sähen die Anleger Amazon als Bedrohung, gerade im Bereich nicht-verschreibungspflichtiger Produkte./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2024 / 19:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.