NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx nach der Bestätigung der Jahresziele mit einem Kursziel von 3450 Pence auf "Outperform" belassen. Der fast 35-prozentige Kursanstieg der Aktie des Informations- und Analysedienstleisters seit den Geschäftsjahresergebnissen sei "nicht zu viel zu schnell", schrieb Christophe Cherblanc am Donnerstag in siener Schnelleinschätzung. Erwartungsgemäß seien die Prognosen für die einzelnen Geschäftsbereiche, inklusive des Messegeschäfts, bestätigt worden. Er sieht zudem eine deutliche Diskrepanz zwischen den allgemeinen KI-Sorgen und den konkreten Anzeichen dafür, dass die KI-Produkte von Relx das Wachstum beschleunigen und den Gesamtmarkt erweitern dürften./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:25 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.