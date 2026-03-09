Rio Tinto Aktie

75,90EUR -1,25EUR -1,62%
Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

09.03.2026 07:05:08

Rio Tinto Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 7840 auf 7220 Pence gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Dominic O'Kane wurde im Bereich der Minen- und Stahlwerte angesichts der Eskalation im Nahen Osten merklich defensiver. Er erinnerte an die Schwäche des Sektors zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Noch hätten die Industriemetall-Preise kaum auf den Iran-Krieg reagiert - trotz ihrer engen Korrelation mit dem globalen Wirtschaftswachstum. Seine bisherigen Negativszenarien für Kupfer und Eisenerz sind nun die neue Ausgangslage./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:57 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
72,20 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
67,49 £ 		Abst. Kursziel*:
6,98%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
65,71 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
9,88%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rio Tinto plc

