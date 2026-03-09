Rio Tinto Aktie
|75,90EUR
|-1,25EUR
|-1,62%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 7840 auf 7220 Pence gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Dominic O'Kane wurde im Bereich der Minen- und Stahlwerte angesichts der Eskalation im Nahen Osten merklich defensiver. Er erinnerte an die Schwäche des Sektors zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Noch hätten die Industriemetall-Preise kaum auf den Iran-Krieg reagiert - trotz ihrer engen Korrelation mit dem globalen Wirtschaftswachstum. Seine bisherigen Negativszenarien für Kupfer und Eisenerz sind nun die neue Ausgangslage./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
72,20 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
67,49 £
|
Abst. Kursziel*:
6,98%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
65,71 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,88%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
