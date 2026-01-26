Ryanair Aktie
|27,71EUR
|-0,80EUR
|-2,81%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,55 Euro belassen. Die Kennziffern des Billigfliegers seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Jarrod Castle in einer am Montag vorliegenden Studie. Der konservative Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2025/26 erscheine im Vergleich zum Konsens aber eher schwach./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Buy
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
32,55 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28,28 €
|
Abst. Kursziel*:
15,10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,47%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
11:11
|ROUNDUP: Ryanair erwartet mehr Passagiere - Ergebnisausblick enttäuscht (dpa-AFX)
|
25.01.26
|Ausblick: Ryanair stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|Ryanair-Aktie im Fokus: Streit mit Musk wird zur PR-Offensive (finanzen.at)
|
21.01.26
|Ryanair-Chef O'Leary: Europa muss Trump die Stirn bieten (dpa-AFX)
|
20.01.26
|Ryanair-Aktie im Fokus: Starlink-Streit eskaliert - Spielt Musk mit dem Ryanair-Kauf? (finanzen.at)
|
15.01.26
|Ryanair-Aktie gewinnt: Elf neue Ziele im Flugplan (dpa-AFX)
|
11.01.26
|Erste Schätzungen: Ryanair stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Ryanair
|11:20
|Ryanair Buy
|UBS AG
|10:10
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:28
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|Ryanair Buy
|UBS AG
|10:10
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:28
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|Ryanair Buy
|UBS AG
|10:10
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:16
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|27,97
|-1,89%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:28
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|11:22
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|11:22
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:22
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:21
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:20
|Ryanair Buy
|UBS AG
|11:19
|Infineon Buy
|UBS AG
|11:19
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:17
|Hermès Neutral
|UBS AG
|11:16
|Richemont Buy
|UBS AG
|11:12
|VINCI Buy
|UBS AG
|11:11
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|11:10
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|11:09
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|11:01
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|10:56
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|10:56
|DocMorris Sell
|UBS AG
|10:53
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:48
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:10
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|09:55
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|09:29
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|09:26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Zalando Buy
|UBS AG
|09:10
|E.ON Neutral
|UBS AG
|08:57
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|08:24
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:24
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08:24
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:23
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets