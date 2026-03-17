Rio Tinto Aktie
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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 6600 Pence belassen. Das Kupferprojekt "Resolution" komme nach einem vollzogenen Landtausch voran, schrieb Amos Fletcher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Entscheidung darüber sei seit 2014 durch verschiedene Berufungsverfahren vor US-Gerichten verzögert worden./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Equal Weight
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
66,00 £
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
67,57 £
|
Abst. Kursziel*:
-2,32%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
67,49 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,21%
|
Analyst Name::
Amos Fletcher
|
KGV*:
-
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