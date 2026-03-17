LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 6600 Pence belassen. Das Kupferprojekt "Resolution" komme nach einem vollzogenen Landtausch voran, schrieb Amos Fletcher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Entscheidung darüber sei seit 2014 durch verschiedene Berufungsverfahren vor US-Gerichten verzögert worden./rob/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:29 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.