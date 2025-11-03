Ryanair Aktie

26,05EUR 0,04EUR 0,15%
Ryanair für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

03.11.2025 08:03:08

Ryanair Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Overweight" belassen. Die Iren hätten die Erwartungen im zweiten Geschäftsquartal dank solider Kosten und Preise ein wenig übertroffen, schrieb Harry Gowers am Montagmorgen. Er rechnet mit einer leicht positiven Kursreaktion./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Overweight
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
25,88 € 		Abst. Kursziel*:
15,92%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
26,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,16%
Analyst Name::
Harry Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:10 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:10 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
08:03 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 Ryanair Outperform Bernstein Research
21.10.25 Ryanair Outperform Bernstein Research
