NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Overweight" belassen. Die Iren hätten die Erwartungen im zweiten Geschäftsquartal dank solider Kosten und Preise ein wenig übertroffen, schrieb Harry Gowers am Montagmorgen. Er rechnet mit einer leicht positiven Kursreaktion./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Ryanairmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Austrian-Chefin fordert Perspektive für Luftfahrtstandort Österreich (APA)
|
29.10.25
|Ryanair-Aktie: Ryanair zieht weitere Flugzeuge aus Wien ab (APA)
|
29.10.25
|Ryanair kürzt Wien-Angebot - Hanke: Keine Streichung der Flugabgabe (APA)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Ryanair legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|NRW-Reisende betroffen: Ryanair reduziert Verbindungen - Aktie leichter (dpa-AFX)
|
15.10.25
|Ryanair-Aktie gewinnt: Ryanair streicht massiv Sitzplätze in Deutschland (dpa-AFX)
|
15.10.25
|ROUNDUP: Ryanair kürzt Angebot in Deutschland erneut (dpa-AFX)
|
22.09.25
|Cyberangriffe auf Flughäfen belasten Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. (Dow Jones)
