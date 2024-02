NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Analyst Harry Gowers rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit positiven Perspektiven für den Sommer für europäische Kurzstrecken, während er für Langstrecken vorsichtig bleibt. Er begründete damit die Hochstufung von Easyjet auf ein nun positives Votum, passend zu seiner bereits optimistischen Haltung zu Ryanair. Der irische Billigflieger bleibe strukturell die beste Anlagestory in der Branche./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2024 / 23:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.