NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei etwas besser ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst Harry Gowers am Montagmorgen in seiner ersten Reaktion. Die jüngste Preisentwicklung sei allerdings etwas schwächer als gedacht. Gowers rechnet mit einer Korrektur der Markterwartungen angesichts des Kostenausblicks./ag/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2024 / 06:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2024 / 06:59 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.