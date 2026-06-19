Saint-Gobain Aktie

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WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

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19.06.2026 07:18:50

Saint-Gobain Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Zuversicht nehme zu, resümierte Harry Goad am Donnerstag nach einem Analystentreffen mit dem Vorstandsvorsitzenden des Baustoffkonzerns, Benoît Bazin. Seine positive Einschätzung stütze sich auf drei Faktoren: den Konjunkturzyklus, strukturelle Verbesserungen und die Bewertung./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
80,00 € 		Abst. Kursziel*:
25,00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
79,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,39%
Analyst Name::
Harry Goad 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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