Saint-Gobain Aktie
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WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
Saint-Gobain Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Zuversicht nehme zu, resümierte Harry Goad am Donnerstag nach einem Analystentreffen mit dem Vorstandsvorsitzenden des Baustoffkonzerns, Benoît Bazin. Seine positive Einschätzung stütze sich auf drei Faktoren: den Konjunkturzyklus, strukturelle Verbesserungen und die Bewertung./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
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Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Kursziel:
100,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
80,00 €
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Abst. Kursziel*:
25,00%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
79,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,39%
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Analyst Name::
Harry Goad
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KGV*:
-
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