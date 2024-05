NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salesforce von 310 auf 300 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ein weiteres Softwareunternehmen habe gewisse Nachfrageschwäche im ersten Quartal hinnehmen müssen, schrieb Analyst Mark Murphy in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht. Die Signale für das zweite Quartal lägen unter den Erwartungen. Den Kursrutsch hält Murphy aber für überzogen angesichts weitgehend unveränderter Schätzungen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2024 / 01:11 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2024 / 01:52 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.