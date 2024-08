NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG nach Quartalszahlen von 21,00 auf 16,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Stahlkonzern erwirtschafte fast die Hälfte seines Umsatzes in Deutschland und würde von einer Erholung der deutschen Konjunktur profitieren, schrieb Analyst Cole Hathorn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ohne eine höhere Nachfrage nach Stahl oder eine Erholung der Preise fehlt dem Experten dafür aber vorerst die Fantasie. Er kürzte seine Schätzungen auf das Niveau der bereits im Juli gesenkten Unternehmensprognose./niw/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2024 / 12:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2024 / 19:00 / ET



