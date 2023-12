NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Salzgitter AG auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Erholung der europäischen Stahlnachfrage dürfte bis ins kommende Jahr hinein fragil bleiben, schrieb Analyst Patrick Jones in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Beim mit "Overweight" eingestuften Vertreter ArcelorMittal gebe es dank des Kursrückgangs seit Anfang 2023 indes einen Bewertungspuffer im Vergleich zu den anfälligeren Konkurrenten./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2023 / 07:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2023 / 12:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.