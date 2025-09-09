ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Sanofi sei das günstigste große EU-Pharmaunternehmen und werde derzeit mit einem Abschlag von 52 Prozent zum Kapitalwert sowie von 43 Prozent zum Branchendurchschnitt gehandelt, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Franzosen wiesen bis 2030 eines der niedrigsten Patentrisiken im Sektor auf, dürften aber ab 2031 einen Rückgang bei Dupixent verzeichnen./rob/edh/tih



