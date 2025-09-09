Sanofi Aktie

80,99EUR 1,49EUR 1,87%
Sanofi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

09.09.2025 11:48:06

Sanofi Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Sanofi sei das günstigste große EU-Pharmaunternehmen und werde derzeit mit einem Abschlag von 52 Prozent zum Kapitalwert sowie von 43 Prozent zum Branchendurchschnitt gehandelt, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Franzosen wiesen bis 2030 eines der niedrigsten Patentrisiken im Sektor auf, dürften aber ab 2031 einen Rückgang bei Dupixent verzeichnen./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 14:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
80,61 € 		Abst. Kursziel*:
42,66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
80,99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,99%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

