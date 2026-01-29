Sanofi Aktie
|77,14EUR
|-0,13EUR
|-0,17%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sanofi nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Pharmakonzern habe mit Umsatz und Ergebnissen im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, während die Ziele für 2026 weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen seien, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
76,90 €
|
Abst. Kursziel*:
30,04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
77,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,63%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|11:10
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|09:54
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|11:10
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|09:54
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|09:54
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|23.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|77,16
|-0,14%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:11
|Nokia Neutral
|UBS AG
|11:10
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:10
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|11:09
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|11:08
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11:07
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:49
|SAP Buy
|UBS AG
|10:49
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:58
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:56
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:03
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|08:55
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:53
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:50
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|08:24
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:39
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|07:39
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:38
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:41
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:35
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:12
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|06:10
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK