Sanofi Aktie

78,44EUR 0,56EUR 0,72%
Sanofi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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20.03.2026 09:57:32

Sanofi Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Die Zurückhaltung der Anleger vor der Strategievorstellung des neuen Chefs bremse den Aktienkurs des Pharmakonzerns, schrieb Luisa Hector am Donnerstagabend. Zudem sehe es im Forschungs- und Entwicklungsbereich holprig aus - hinter den Kulissen gebe es hier aber Fortschritte. Aktuell gebe es nur begrenzt Kurstreiber. Doch die äußerst attraktive Bewertung preise sogar mehr als die gesamte Profukt-Pipeline aus./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 20:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
78,43 € 		Abst. Kursziel*:
33,88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
78,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,86%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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