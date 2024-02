LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Das Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten sei der Grund, dass die Umsatzprognose verfehlt worden sei, was sich bis auf Ergebnis je Aktie ausgewirkt habe, schrieb Analystin Emily Field in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatzbringer Dupixent habe wie erwartet abgeschnitten, während das Geschäft mit dem Injektionsmedikament Altuviiio und das RSV-Impfmittel Beyfortus bemerkenswert stark gewesen sei. Field verwies zudem darauf, dass Jean-Baptiste Chasseloup als Finanzchef geht./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 08:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 08:19 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.