Santander Aktie

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WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

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20.03.2026 13:07:49

Santander Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Buy" belassen. Nachdem die Aktie ihre gesamte im Vorfeld des Kapitalmarkttages Ende Februar erzielte Outperformance abgegeben habe, sei sie nun wieder auf ein attraktives Bewertungsniveau zurückgekehrt, schrieb Ignacio Cerezo am Freitag. Voraussetzung für eine Rückkehr des Anlegervertrauens sei aber eine Entspannung der geopolitischen Lage und mehr Klarheit bei der Geschäftsentwicklung der spanischen Bank in Schwellenländern und die USA./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
12,20 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9,54 € 		Abst. Kursziel*:
27,88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,91%
Analyst Name::
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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