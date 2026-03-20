ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Buy" belassen. Nachdem die Aktie ihre gesamte im Vorfeld des Kapitalmarkttages Ende Februar erzielte Outperformance abgegeben habe, sei sie nun wieder auf ein attraktives Bewertungsniveau zurückgekehrt, schrieb Ignacio Cerezo am Freitag. Voraussetzung für eine Rückkehr des Anlegervertrauens sei aber eine Entspannung der geopolitischen Lage und mehr Klarheit bei der Geschäftsentwicklung der spanischen Bank in Schwellenländern und die USA./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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