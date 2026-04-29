NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander nach Zahlen mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Outperform" belassen. Benjamin Toms attestierte der spanischen Bank am Mittwochmorgen eine besser Entwicklung des harten Kernkapitals (CET1) als erwartet. Der Vorsteuergewinn sei aber etwas schwächer gewesen, was auf den Einfluss von Autofinanzierungen und Rückstellungen für Kreditverluste zurückzuführen sei. Besser sei wiederum der Nettozinsertrag ausgefallen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:55 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:55 / EDT



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