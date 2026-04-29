Santander Aktie

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WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

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29.04.2026 09:08:59

Santander Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander nach Zahlen mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Outperform" belassen. Benjamin Toms attestierte der spanischen Bank am Mittwochmorgen eine besser Entwicklung des harten Kernkapitals (CET1) als erwartet. Der Vorsteuergewinn sei aber etwas schwächer gewesen, was auf den Einfluss von Autofinanzierungen und Rückstellungen für Kreditverluste zurückzuführen sei. Besser sei wiederum der Nettozinsertrag ausgefallen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Outperform
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
12,50 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
10,46 € 		Abst. Kursziel*:
19,55%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
10,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,93%
Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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