Santander Aktie
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WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
Santander Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander nach Zahlen mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Outperform" belassen. Benjamin Toms attestierte der spanischen Bank am Mittwochmorgen eine besser Entwicklung des harten Kernkapitals (CET1) als erwartet. Der Vorsteuergewinn sei aber etwas schwächer gewesen, was auf den Einfluss von Autofinanzierungen und Rückstellungen für Kreditverluste zurückzuführen sei. Besser sei wiederum der Nettozinsertrag ausgefallen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Outperform
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Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
12,50 €
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
10,46 €
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Abst. Kursziel*:
19,55%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
10,25 €
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Abst. Kursziel aktuell:
21,93%
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Analyst Name::
Benjamin Toms
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KGV*:
-
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