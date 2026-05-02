LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander von 12,70 auf 12,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen der spanischen Bank belegten eine konsequente Umsetzung der Unternehmensstrategie und stärkten das Vertrauen in den Anlagehintergrund, schrieb Cecilia Romero Reyes am Mittwochabend im Resümee des Zwischenberichts./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 21:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 21:32 / GMT





