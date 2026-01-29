SAP Aktie
|177,28EUR
|-20,28EUR
|-10,27%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP nach Zahlen mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla rechnet mit sehr moderat sinkenden Umsatzerwartungen für 2026. Am Ergebniskonsens für die Walldorfer dürfte sich kaum etwas ändern, schrieb er am Donnerstag./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
320,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
187,72 €
|
Abst. Kursziel*:
70,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
177,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
80,63%
|
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
|
09:29
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
09:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 290 Euro (dpa-AFX)
|
08:23
|ROUNDUP: SAP will Wachstum beschleunigen - Holprige Abschlüsse belasten Aktie (dpa-AFX)
|
08:10
|AKTIE IM FOKUS: SAP nach Zahlen erneut unter Druck - Cloud-Bestand enttäuscht (dpa-AFX)
Analysen zu SAP SE
|07:39
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:36
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|SAP Buy
|UBS AG
|07:39
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:36
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|SAP Buy
|UBS AG
|07:39
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:36
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|SAP Buy
|UBS AG
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|177,84
|-9,98%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:24
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:39
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|07:39
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:38
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:41
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:35
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:12
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|06:10
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.01.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Boeing Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|HENSOLDT Equal-weight
|Morgan Stanley
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|28.01.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.