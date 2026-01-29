SAP Aktie

177,28EUR -20,28EUR -10,27%
SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 07:36:02

SAP SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick für den Barmittelzufluss des größten europäischen Softwareherstellers für 2026 liege über dem Konsens, schrieb Toby Ogg am Donnerstag. Der Auftragsbestand in der Cloud sei jedoch enttäuschend./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Overweight
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
187,72 € 		Abst. Kursziel*:
54,49%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
177,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
63,69%
Analyst Name::
Toby Ogg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAP SE

mehr Nachrichten