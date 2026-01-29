SAP Aktie
|177,28EUR
|-20,28EUR
|-10,27%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick für den Barmittelzufluss des größten europäischen Softwareherstellers für 2026 liege über dem Konsens, schrieb Toby Ogg am Donnerstag. Der Auftragsbestand in der Cloud sei jedoch enttäuschend./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Overweight
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
290,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
187,72 €
|
Abst. Kursziel*:
54,49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
177,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63,69%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
