Sartorius vz. Aktie
|219,60EUR
|5,20EUR
|2,43%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 23. April mit erneut starken Ergebnissen. Mittleres bis hohes einstelliges Wachstum dürfte die Aussagen vom Kapitalmarkttag bestätigen. In Verbindung mit unveränderten Jahreszielen dürfte Sartorius so das Anlegervertrauen weiter stärken, schrieb Vosser am Donnerstagabend./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 21:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
295,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
213,30 €
|
Abst. Kursziel*:
38,30%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
219,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,34%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
08.04.26
|Handel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
08.04.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX stürmt mittags vor (finanzen.at)
|
08.04.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit sattem Kursplus (finanzen.at)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Sartorius vz gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
07.04.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt nachmittags (finanzen.at)
|
07.04.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
07.04.26
|TecDAX-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sartorius vz-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|06:55
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|06:55
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|20.03.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|30.03.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|18.03.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|219,10
|2,19%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:32
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:08
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|11:06
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10:57
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:57
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|10:56
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|10:56
|Airbus Buy
|UBS AG
|10:55
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|10:06
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|09:44
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|09:42
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:28
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:21
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|09:19
|EuroTeleSites accumulate
|Erste Group Bank
|09:16
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:14
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:07
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07:34
|Roche Buy
|UBS AG
|07:30
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Novartis Neutral
|UBS AG
|07:28
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|07:16
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:09
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:08
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:55
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:53
|ABB Neutral
|UBS AG
|09.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|Bayer Halten
|DZ BANK
|09.04.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|09.04.26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG