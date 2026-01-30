Schaeffler Aktie

10,45EUR 0,10EUR 0,97%
Schaeffler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 21:24:11

Schaeffler Buy

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Schaeffler nach einer Analystenveranstaltung zu den bald anstehenden Zahlen des vierten Quartals auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Ross MacDonald zog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein gemischtes Fazit. Das operative Ergebnis werde im vierten Quartal den Konsens wohl nicht erreichen. Positiv wertet er aber die Aussagen zum Free Cashflow./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:07 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
Citigroup Corp. 		Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10,46 € 		Abst. Kursziel*:
-18,74%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-18,66%
Analyst Name::
Ross MacDonald 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schaeffler AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Schaeffler AG

mehr Analysen
09:18 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Schaeffler Buy Citigroup Corp.
29.01.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Schaeffler Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Schaeffler AG 10,54 1,84% Schaeffler AG

Aktuelle Aktienanalysen

09:40 ABB Underweight Barclays Capital
09:35 Hennes & Mauritz AB Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:34 STMicroelectronics Buy UBS AG
09:33 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
09:32 Nemetschek Hold Deutsche Bank AG
09:32 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:31 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:30 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:29 ABB Kaufen DZ BANK
09:29 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:29 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:24 secunet Security Networks Buy Warburg Research
09:21 SAP Buy Deutsche Bank AG
09:18 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:50 adidas Buy Warburg Research
08:23 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
08:17 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:05 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
08:03 adidas Buy Deutsche Bank AG
07:44 SUSS MicroTec Buy UBS AG
07:44 adidas Buy UBS AG
07:20 Diageo Outperform RBC Capital Markets
07:19 SAP Buy UBS AG
07:14 Apple Neutral UBS AG
07:09 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:05 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
06:47 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
06:47 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:27 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:22 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 adidas Outperform Bernstein Research
29.01.26 Schaeffler Buy Citigroup Corp.
29.01.26 KION GROUP Overweight Barclays Capital
29.01.26 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
29.01.26 Enel Overweight Barclays Capital
29.01.26 RWE Overweight Barclays Capital
29.01.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
29.01.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
29.01.26 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
29.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
29.01.26 SAP Overweight Barclays Capital
29.01.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
29.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen